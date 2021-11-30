"Россия заплатит, если решится на новую агрессию против Украины": Столтенберг рассказал, как будет реагировать НАТО

"Россия заплатит, если решится на новую агрессию против Украины": Столтенберг рассказал, как будет реагировать НАТО

Столтенберг подчеркнул, что Украина - это партнер НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил, что Россия заплатит высокую цену, если решится снова напасть на Украину. Он также заверил, что Североатлантический альянс рассматривает несколько вариантов действий в случае такой ситуации.

Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге, сообщает "Интерфакс".

Столтенберг заверил, что новая агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям для России.

"Россия заплатит высокую цену, если использует вооруженные силы против такой независимой страны, как Украина", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Североатлантический альянс рассматривает несколько вариантов действий в случае такой ситуации, однако не уточнил, какими они будут.

Отвечая на вопрос журналистов, как НАТО будет реагировать на вероятное обострение ситуации с войсками РФ на границе Украины, Столтенберг подчеркнул, что Украина - это партнер НАТО.

"Я думаю, что важно понимать разницу между союзниками с НАТО и партнером, Украиной. Союзникам НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина – это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, мы оказываем ей политическую и практическую поддержку", — сказал генсек НАТО.

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