"Россия заплатит, если решится на новую агрессию против Украины": Столтенберг рассказал, как будет реагировать НАТО

Столтенберг подчеркнул, что Украина - это партнер НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил, что Россия заплатит высокую цену, если решится снова напасть на Украину. Он также заверил, что Североатлантический альянс рассматривает несколько вариантов действий в случае такой ситуации.
Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге, сообщает "Интерфакс".
Столтенберг заверил, что новая агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям для России.
"Россия заплатит высокую цену, если использует вооруженные силы против такой независимой страны, как Украина", — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что Североатлантический альянс рассматривает несколько вариантов действий в случае такой ситуации, однако не уточнил, какими они будут.
Отвечая на вопрос журналистов, как НАТО будет реагировать на вероятное обострение ситуации с войсками РФ на границе Украины, Столтенберг подчеркнул, что Украина - это партнер НАТО.
"Я думаю, что важно понимать разницу между союзниками с НАТО и партнером, Украиной. Союзникам НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина – это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, мы оказываем ей политическую и практическую поддержку", — сказал генсек НАТО.
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