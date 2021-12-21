"Россия заплатит высокую цену": генсек НАТО намерен сесть за стол переговоров с Москвой

"Россия заплатит высокую цену": генсек НАТО намерен сесть за стол переговоров с Москвой

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО остается готовым к содержательному диалогу с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует созвать новое заседание Совета Россия-НАТО в начале следующего года. Дипломат подчеркнул, что любой дальнейшей агрессией против Украины Россия заплатит высокую цену.

Об этом говорится на сайте НАТО.

Генсек НАТО подчеркнул, что, несмотря на многочисленные международные призывы России к прозрачности и деэскалации, наращивание военной силы продолжается.

"Мы четко дали понять, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет очень высока. Мы также продолжим поддерживать нашего близкого партнера Украину, как политически, так и практически. И мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за право Украины самой выбирать свой путь», — подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь также заявил, что НАТО остается готовым к содержательному диалогу с Россией. Столтенберг выразил намерение созвать новое заседание Совета Россия-НАТО уже в начале следующего года.

Он добавил, что любой диалог должен основываться на основных принципах европейской безопасности и что он должен проходить по консультациям с европейскими партнерами НАТО, включая Украину.

Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по "гарантиям безопасности".

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