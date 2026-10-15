Россия запустила почти 1000 дронов по Украине: Зеленский срочно обратился к НАТО

Владимир Зеленский / © Associated Press

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С начала минувших суток Россия выпустила по Украине почти 1000 дронов. Из-за массированных атак и проблем с работой Starlink президент Владимир Зеленский во время встречи в Брюсселе призвал генсека НАТО Марка Рютте срочно предоставить больше ракет для ПВО и боеприпасов для F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что начал свой визит в бельгийскую столицу с координации усилий с главой Альянса.

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«Начал визит в Брюссель со встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте. Как всегда, тесно координируемся, чтобы добавить защиту и безопасность для Украины», — сообщил Зеленский.

По словам президента, массированные удары по энергетике, жилым домам и инфраструктуре стали ответом Москвы на попытки снизить напряженность.

«К сожалению, Россия ответила на очередную попытку президента Америки снизить интенсивность ударов по новым волнам атак против нашей энергетики, жилых домов и другой инфраструктуры. За прошедшие дни было несколько волн ударов баллистики, фактически постоянно в нашем небе также ударные „шахеды“. С начала суток вчера и сейчас россияне запустили уже почти 1000 дронов», — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов и ограничений в работе Starlink Украине критически важно бесперебойно получать помощь от НАТО. В первую очередь речь идет о ракетах для перехвата баллистики и боеприпасах для F-16. Президент подчеркнул, что новые пакеты ПВО ежедневно спасают жизнь людей, а также поблагодарил Марка Рютта за поддержку.

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Напомним, недостаток перехватчиков для Patriot усиливает уязвимость Украины перед российской баллистикой, а дальнейшие поставки могут оказаться под дополнительным риском из-за напряжения между Киевом и Вашингтоном.

Следует заметить, что ситуация обострилась на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном после договоренности США с Москвой по импорту российского дизельного горючего и усилению давления на Украину из-за ударов по российской энергетической инфраструктуре.

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