Россия заранее знала об ударе Ирана по Израилю — Bild

Россия заранее знала о подготовке Ираном атаки по территории Израиля, которая произошла в ночь на 14 апреля.

Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild.

Он, в частности, отметил, что после первого в истории удара Ирана по Израилю МИД России "выразил крайнюю обеспокоенность" и "призвал все вовлеченные стороны к сдержанности".

"Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — написала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Как считает обозреватель, это свидетельствует о том, что Москва заинтересована в нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку это отвлекает внимание от войны в Украине.

Россия приняла сторону ультраисламистских аятолл и проявила цинизм, отметил журналист.

"Возможно, Кремль заинтересован в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался непредсказуемым. Это связывает американские силы и деньги, которых, в свою очередь, не хватает для защиты Украины. Россия наверняка была проинформирована о планах Ирана. У Москвы была возможность повлиять на Иран, если бы эта атака противоречила российским интересам. Россия этого не сделала", — сказал Bild профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Напомним, после атаки на Израиль глава МИД Ирана позвонил по телефону в Москву.

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