Россия зашла в тупик и не может победить в войне против Украины – The Atlantic

Более глубокое значение конфликта между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ заключается в негласном признании, что вторжение в Украину, а вместе с ним и Россия, зашли в тупик.

Об этом в статье для The Atlantic написал профессор политической философии Московской школы социальных и экономических наук и научный сотрудник Принстонского университета Григорий Юдин.

Автор публикации отмечает, что послание владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которое он произнес в 30-минутной речи в день неудачного мятежа, было политическим и исполненным противоречий.

Суть послания Пригожина в день мятежа

Так, Пригожин обвинил военное руководство в плохой планировке, что привело к измене и принесению в жертву российских военных. В то же время главарь "вагнеровцев" поставил под сомнение саму логику войны в Украине. Он призвал к более организованному и еще более жестокому кровопролитию, в то же время утверждая, что весь конфликт – результат высокомерия президента РФ Владимира Путина, ведь президент Украины Владимир Зеленский изначально был открыт к переговорам.

"Несмотря на все противоречивые моменты, речь Пригожина несла в себе абсолютно четкое послание: Путин не может выполнить свои собственные планы. Его система настолько неэффективна, что не может победить в начавшейся войне. И он не смог достичь своих целей также и дипломатическим путем", – говорится в статье.

Юдин убежден, что заявления Пригожина не являлись импровизацией. Он предполагает, что глава "вагнеровцев" имеет команду пиарщиков и спичрайтеров, годами ведущих политические кампании в России.

"Его призывы к разным недовольным избирателям: от военных ястребов до антивоенных прагматиков, – основываются на тщательном анализе тенденций и настроений в российском обществе. И этот анализ дает единственный вывод: все больше россиян чувствуют, что страна зашла в тупик", – отмечается в публикации.

Нет ни одного пути для победы России

Юдин отмечает – нет ни одного пути для победы России в войне против Украины. Он обратил внимание, что Путин постоянно придумывает истории о том, что РФ якобы неизбежно победит. Сначала это должна была быть победа с устранением власти в Киеве. Затем победой должен был стать захват Донбасса, впоследствии – разрушение критической инфраструктуры Украины, далее – заморозка до смерти европейцев зимой. А после этого Россия должна была одержать верх, когда Запад устанет от поставок оружия Украине.

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"Многие в России когда-то были готовы поверить в сказки Путина, но сейчас мало кто может делать вид, что верит в хороший конец. Скорее, надвигается поражение, и хотя это слово практически запрещено для публичного использования, оно все чаще и чаще упоминается в частных разговорах. В своем публичном выступлении во время мятежа Путин наконец намекнул на реальную возможность поражения, открыто использовав метафору "кинжала в спину", которая была использована для того, чтобы разжечь возмущение в Германии после ее поражения в Первой мировой войне", — замечает Юдин.

Россия зашла в тупик

По его оценкам, остановленный мятеж Пригожина дал понять, что Путин больше не является арбитром в конфликте между полевыми командирами. Российский диктатор сам стал участником этого конфликта. Именно поэтому посредником выступил не он, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Хотя эти две силы, сражавшиеся друг против друга в субботу, вряд ли можно классифицировать как сторонников или противников войны против Украины, более глубокое значение их конфликта заключается в негласном признании, что вторжение, а вместе с ним и Россия, зашли в тупик. Ни у кого нет рабочего плана, вся ответственность делегирована, а президент продолжает делать то, что явно не работает, в то время как его власть постепенно разваливается. Россия отдает себе отчет, что так дальше продолжаться не может", – считает автор публикации.

Резюмируя, он отметил – России нужен выход из тупика, и Путин вряд ли предложит его. Этот факт не изменится, даже если избавиться от владельца "Вагнера". Его бунт может стать последним звоночком перед началом поиска выхода.

Напомним, комментируя однодневный мятеж Пригожина, российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что путинский режим будет свергнут уже вскоре и в довольно мягкой форме.

Издание Politico оценило, что бунт Пригожина продемонстрировал хрупкость власти президента Путина. Окончательный крах, скорее всего, будет хаотичным и насильственным, ведь самые влиятельные силовики России вряд ли отдадут свою власть, привилегии и богатство без боя.

Как сообщили в украинской разведке, война между российскими ФСБ и Минобороны входит в активную фазу. Далее в России возможны физические уничтожения субъектов этого противостояния.

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