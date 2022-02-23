"Россия затягивает нас в злую игру мышцами": Науседа заявил, что Литва не пойдет на уступки Путину

Президент Литвы вместе с президентом Польши 23 февраля находятся с официальным визитом в Киеве.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна не признает аннексию Крыма и не примет условие Путина по поводу не вступления Украины в НАТО.
Об этом он сказал в Киеве 23 февраля во время пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Украины.
"То, что сейчас происходит, призвано затянуть нас в злую игру мышцами. Россия говорит с позиции силы, именно поэтому такие запросы выдвигает Путин. Признать аннексию Крыма и закрыть двери в НАТО. Я хочу сказать, что в этой игре мы участвовать не будем", — подчеркнул Науседа.
В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в случае усиления эскалации со стороны Российской Федерации поддержит ограничения, которые делают невозможным путешествия россиян граждан России.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, есть ли в планах государства введение визового режима с Россией.
Напомним, Дуда и Науседа прибыли в Украину 23 февраля, чтобы показать Зеленскому солидарность на фоне агрессии России.
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