Спикер МИД Георгий Тихий / © МИД Украины

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Россия затягивает передачу своего так называемого «подготовленного» меморандума, и это может свидетельствовать о ее нежелании двигаться вперед в переговорном процессе.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в своем сообщении на платформе X.

«Это тест для России. Если они не просто тормозят процесс, пусть сейчас покажут свой меморандум. Украина поделилась своим видением», — написал представитель МИД.

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Он обратил внимание на отсутствие прозрачности со стороны Кремля: если документ действительно готов и его элементы могут быть предметом обсуждения, то непонятно, почему Россия его скрывает.

«Если русский документ „готов и его элементы можно обсуждать“, то зачем его скрывать?» — написал Тихий.

Он также подверг сомнению эффективность предстоящей встречи, если Россия не раскроет свои предложения заранее.

«Как встреча может быть результативной, если они принесут кота в мешке?» — заметил представитель МИД.

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Ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что после переговоров в Стамбуле Украина ожидала так называемого «меморандума», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня.

Мы ранее информировали, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина возможна. Впрочем, должно стать итогом конкретных договоренностей двух делегаций.