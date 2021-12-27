Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, чтобы иметь влияние в регионе — Данилов

Россия завезла в оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, чтобы иметь влияние в регионе — Данилов

Исследование, как изменился демографический состав на полуострове, очень сложно провести.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия завезла во временно оккупированный Крым более 600 тысяч своих граждан, чтобы создать плацдарм для влияния в регионе.

Об этом сказал Данилов в комментарии "Крым. Реалии".

По данным секретаря СНБО страна-агрессор переселяет своих граждан на временно оккупированный украинский Крым для того, чтобы иметь влияние в регионе.

"Там сейчас идет полностью перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. По большей части, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 000 граждан РФ, и заселили территорию Крыма", — сказал Данилов.

Украинские правоохранители отмечают, что исследовать, как изменился демографический состав на полуострове, крайне сложно. В настоящее время прокуратура АР Крым совместно с экспертами разрабатывает методики, по которым можно определить, сколько россиян было переселено после оккупации.

Напомним:

Действующему министру транспорта России и его заместителю уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины. С апреля 2014 года по ноябрь 2020 года до полуострова Крым и с него совершено более 34 тысяч незаконных авиарейсов.

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