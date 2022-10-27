Россия заявила, что будет блокировать расследование ООН по иранским беспилотникам

Большая часть членов Совета безопасности ООН поддерживают проведение єкспертами организации расследования по поводу использования Россией иранских дронов-камикадзе против гражданского населения Украины.

Данное предложение было рассмотрено в среду на заседании Совета безопасности ООН, который собрали по просьбе РФ, сообщает Укринформ.

Ряд членов Совбеза выступили с инициативой провести расследование экспертами ООН использование Россией беспилотников в своей агрессивной войне против Украины. В частности нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, что считается военными преступлениями.

Иран, который поставляет России свои беспилотники для ее преступных действий, нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года. В пункте номер 4 документа указывается, что поставки подобного вооружения требуют согласования с Советом безопасности ООН.

Модели дронов, которыми Россия убивает гражданское население Украины, попадают под категорию запрещенного оружия, поскольку дальность их полета превышает 300 километров. Кроме того, беспилотники Mohajer производит компания Qods Aviation, которая внесена в черный список ООН.

В свою очередь представители российской делегации утверждают, что ООН не должна проводить расследование по просьбе других членов организации.

Представитель России Василий Небензя утверждает, что информация об иранских дронах является фейком, поэтому он не видит правовых оснований для проведения расследования. Также Небензя заявил, что Россия заблокирует проведение расследования, использовав свое право вето в Совете безопасности ООН.

Представитель Китая заявил, что члены ООН должны продолжать переговоры относительно возможного расследования происхождения беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.

"Учитывая очевидные разногласия, члены Совета должны продолжать консультации для того, чтобы определить, как Секретариат должен выполнять свой мандат, необходимо воздерживаться от поспешных действий, которые подорвут единство Совета", — заявил зампостпред Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что российские агрессоры снова терроризировали Киевскую область ночью, запуская по территории области иранские беспилотники.

Напомним, что украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа. Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «Shahed-136».

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