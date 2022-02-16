Россия заявила, что паспортизация на Донбассе не нарушает минских соглашений

Россия заявила, что паспортизация на Донбассе не нарушает минских соглашений

Спикер Путина подчеркнул, что выдают паспорта украинцам на Донбассе, потому что их родина их якобы "отвергла".

Дмитрий Песков заявил, что выдача российских паспортов на Донбассе якобы не нарушает Минские соглашения и Москва делает это по гуманитарным соображениям.

Цитирует Пескова российское агентство ТАСС.

"Эта практика не является нарушением Минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны", — сказал спикер президента России.

По его словам, "граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане" из-за того, что они якобы "отброшены своей родиной, Украиной, — и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг".

"Поэтому Россия по гуманитарным соображениям придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам разных стран мира, и эта практика достаточно распространена", — заявил Песков.

Напомним, Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

На действия российской думы уже отреагировали в Верховной Раде Украины. Там было принято постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость самопровозглашенных республик.

В МИД подчеркнули, что признание Россией так называемых "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

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