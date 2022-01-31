Россия заявила, что "плановые учения" в Черном море закончены, корабли вернулись в пункты базирования

Россия заявила, что "плановые учения" в Черном море закончены, корабли вернулись в пункты базирования

В "учениях" было задействовано более 20 боевых кораблей разного класса.

Черноморский флот России сообщил, что более 20 российских кораблей вернулись в пункты базирования "после учений" в Черном море.

Об этом в понедельник, 31 января, сообщает Интерфакс.

В "плановых учениях" Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей разного класса.

Речь идет о фрегатах, сторожевых кораблях, малых ракетных кораблях и ракетных катерах, десантных кораблях, малых противолодочных кораблях, а также кораблях противоминной обороны.

Также пресс-служба Южного военного округа (ПВО) сообщила, что были завершены "проверки боеготовности", военнослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации, в них участвовало 6 тысяч военнослужащих.

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