Россия заявила об отводе войск: в НАТО назвали это "основанием для осторожного оптимизма"

Россия заявила об отводе войск: в НАТО назвали это "основанием для осторожного оптимизма"

В НАТО заявили, что не видят реальной деэскалации.

Россия заявила о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск от границ Украины, но признаков деэскалации со стороны РФ в НАТО пока не видят.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 февраля, пишет Reuters.

Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию вокруг Украины "самым серьезным кризисом безопасности, с которым имела дело Европа за последние десятилетия". А также призвал РФ "отойти от края бездны" и "перестать готовиться к войне".

"Россия накопила беспрецедентную со времен "холодной войны" военную силу в Украине и вокруг нее. Теперь все готово к новому нападению. Но у России еще есть время отступить от бездны, перестать готовиться к войне и начать работать над мирным решением... Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации. Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает повод для осторожного оптимизма", — высказался генсек НАТО.

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