Дата публикации

Политика
38
1 мин

Россия заявила об уничтожении 57 украинских дронов в нескольких регионах

В Минобороны РФ сообщили о массированной атаке украинских БПЛА 23 августа вечером, заявив, что все цели были перехвачены силами ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг России

Флаг России / © Associated Press

По официальной информации российского ведомства, в течение вечерних часов 23 августа над территорией нескольких областей и акваторией Черного моря произошла масштабная атака беспилотников.

В период с 17:00 до 23:30 по московскому времени очередные силы противовоздушной обороны РФ якобы перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как утверждают в Минобороны России, удары дронов были направлены по территориям Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия, а также по акватории Черного моря.

Российская сторона не сообщила о возможных повреждениях или жертвах вследствие падения обломков сбитых дронов. Официального подтверждения этой информации с украинской стороны пока нет.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области России, являющегося одним из двух крупнейших предприятий отрасли в стране.

