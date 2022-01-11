"Россия – женского рода": в Москве дерзко отреагировали на угрозу "дать РФ по яйцам"

На такие слова традиционно грубо ответила пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова в своем Telegram.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на слова экс-главы МИД Польши и действующего евродепутата Радослава Сикорского о том, что Россия — "серийный насильник".

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Так, 11 января Сикорский в своем Twitter, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО якобы захватывает "осиротевшие" после СССР территории, написал: "Поймите, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее, серийным насильником. Вот почему по вам не тоскуют. А если попробуете еще раз, получите по яйцам".

В свою очередь, пресс-секретарь российского министерства Мария Захарова в своем Telegram традиционно грубо ответила евродепутату на такие слова.

"Россия – женского рода. Похоже, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – написала Захарова.

Напомним, в результате многочасовых переговоров между представителями США и России в Женеве Россия не смогла убедить США не приглашать Украину в НАТО. После встречи в американской делегации заявили, что Вашингтон не позволит нарушать политику "открытых дверей Альянса".

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