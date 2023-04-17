Россиянам не хватает госпиталей для раненых военных на Запорожском направлении — Федоров

В оккупации 90 процентов медучреждений уже используются как госпитали для российских военных.

«Теперь "трехсотых" начали сочинять в школах, – пишет городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По данным Генштаба, в селе Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги там предоставляются исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около сотни окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, Федоров сообщал, что в Мелитополе российские захватчики продолжают скрытую мобилизацию. Теперь они заявили о создании еще одного "добровольческого батальона". Его создание начал так называемый "руководитель" оккупационной полиции Жидков.

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