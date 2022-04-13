Россияне борются лишь численностью, а не умением – американский генерал о битве за Донбасс

Россияне борются лишь численностью, а не умением – американский генерал о битве за Донбасс

В битве за Киев украинцы могут отмечать победу.

Открытая степная местность будет способствовать российскому наступлению на востоке Украины, но россияне борются с численностью, а не с умением.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ, экскомандующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус, пишет Укринформ.

Петреус убежден, что в битве за Киев, в которой «украинцы могут праздновать победу», им способствовала, в частности, лесистая местность, на востоке и юге преобладают степные зоны, которые будут способствовать широкомасштабному наступлению России на Донбассе.

«Там открыта местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова или Киева. То есть, это более благоприятная территория для того, чтобы пойти по широкому фронту, танковым силам и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники РФ было затруднено из-за погодных условий», – сказал экс-командующий силами США.

«Вы уже показали способность бороться и сражаться и успешно, и эффективно. И хотя местность будет не столь благоприятной для украинских войск, тем не менее, можно как-то это компенсировать, потому что россияне борются лишь численностью, а не умением», — добавил генерал.

Войска РФ пока безрезультатно пытаются прорвать линию обороны Вооруженных Сил Украины, чтобы создать котел вокруг украинских сил.

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Петреус не исключает, что российские войска возле Харькова имеют целью оттягивать на себя украинских военных, чтобы они не могли действовать по другим направлениям. Генерал выразил восхищение действиями украинских сил в Николаеве, которые не дали России продвинуться в Одессу.

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