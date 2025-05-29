Россияне боятся отправлять свой меморандум Украине: заявление МИД

Владимир Путин и Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что представители России боятся отправлять Киеву свой меморандум о прекращении огня, и объяснил причины этого.

Об этом Тихий написал в соцсети Х.

По словам представителя украинского МИД, россияне не присылают Украине свой меморандум, потому что он содержит нереалистичные ультиматумы.

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«Страх россиян перед передачей своего „меморандума“ Украине свидетельствует о том, что, скорее всего, он наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся показать, что именно тормозят мирный процесс«, — говорится в заявлении Тихого.

Он настаивает, чтобы россияне немедленно передали соответствующий документ, и прекратили «эти игры, которые лишь демонстрируют их стремление превратить следующую встречу в пустую формальность».

Напомним, вскоре после первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая Россия обещала предоставить Украине меморандум о будущем мирном соглашении, который будет предусматривать прекращение огня. Однако, 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна-агрессор до сих пор этого не сделала.

Зато в Кремле предложили Украине снова встретиться в Стамбуле 2 июня и обменяться меморандумами там. Спикер президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва ожидает решения Киева. Страна-агрессор также недовольна, что Украина хочет видеть документ до встречи.

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