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Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом, это не сработает — Ермак
Глава Офиса президента ответил на попытки РФ назвать встречу в Стамбуле «продолжением прерванных переговоров».
Российская сторона пытается создать ассоциации между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, — это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — написал он.
Напомним, в Турции продолжаются переговоры между Россией и Украиной. Это впервые за три года, когда делегации обеих стран находятся в одном помещении.
Однако их позиции остаются достаточно далекими друг от друга.
Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Российская делегация представлена должностными лицами низкого уровня. От российской стороны — помощник Путина, который был главой российской переговорной группы в 2022 году.
Умеров перед началом встречи заявил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня и готова к прямым переговорам на самом высоком уровне. По его словам, украинцы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути устойчивого и справедливого мира.
Тем временем европейские лидеры рассматривают возможность ввести карательные тарифы на импорт из России после того, как Путин не приехал на переговоры в Турцию.