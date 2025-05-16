Андрей Ермак / © Getty Images

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Российская сторона пытается создать ассоциации между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, — это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — написал он.

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Напомним, в Турции продолжаются переговоры между Россией и Украиной. Это впервые за три года, когда делегации обеих стран находятся в одном помещении.

Однако их позиции остаются достаточно далекими друг от друга.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Российская делегация представлена должностными лицами низкого уровня. От российской стороны — помощник Путина, который был главой российской переговорной группы в 2022 году.

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Умеров перед началом встречи заявил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня и готова к прямым переговорам на самом высоком уровне. По его словам, украинцы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути устойчивого и справедливого мира.

Тем временем европейские лидеры рассматривают возможность ввести карательные тарифы на импорт из России после того, как Путин не приехал на переговоры в Турцию.