Россияне изменили тон, но остались агрессорами: Кислица рассказал о переговорах в Стамбуле

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица / © Getty Images

Реклама

В поведении российской делегации в ходе очередного раунда переговоров в Стамбуле произошли перемены. В этот раз российская сторона проявляла больше воздержания по сравнению с предыдущими раундами.

Об этом в разговоре с журналисткой Новости.LIVE сказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

В то же время, дипломат подчеркнул, что за внешней «вежливостью» скрывалось все то же — деструктивные месседжи и ядовитая риторика.

Реклама

«Трагедия ситуации в том, что напротив тебя сидят люди, не имеющие никаких моральных тормозов, извращают реальность и в то же время прикрываются религиозными ценностями. Они говорят о необходимости прекращения кровавой войны, хотя сами ее и развязали. Они — палачи и преступники — требуют от нас прекратить войну, которую сами начали», — подчеркнул Кислица.

Напомним, в Москве заявили, что якобы ждут реакции Киева по созданию рабочих групп для обмена пленными.

Ранее уже говорилось, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство готовится к нескольким новым этапам обмена пленными, согласно достигнутым во время встречи в Стамбуле договоренностям.

Читайте также