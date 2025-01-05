"Россияне какую-то хрень несли": Зеленский рассказал, как договаривался с Путиным о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после договоренностей о прекращении огня на переговорах в нормандском формате россияне не сдержали обещания, а в Кремле начали "нести какую-то хрень".

Об этом он рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Зеленский отметил, что во время переговоров с Путиным в декабре 2019 года в Нормандии при посредничестве канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона он отметил, что хозяин Кремля заинтересован прежде всего в продлении контракта на транзит газ, а отвод войск, обмен пленными и прекращение огня — вещи для него второстепенные.

“Контракт был подписан газовый, потому что это ему [Путину] было нужно. И в этом он все детали знал. Об обмене мы сделали первые шаги и обменяли людей. Относительно прекращения огня - нет. Они начали нас убивать примерно через месяц. Я ему позвонил и сказал, что мы договорились. У нас же есть [договоренности], это не бумажка в туалете, это серьезная история”, — рассказывал украинский президент.

По его словам, он несколько раз звонил по телефону Путину и требовал объяснений, но тот удивлялся и обещал разобраться. Тем временем россияне и сепаратисты на оккупированных территориях Донбасса "продолжали стрелять и убивать наших людей".

"Да, фронт стоял на месте, но они убивали наших людей. Я ему звонил до тех пор, пока где-то через несколько месяцев россияне перестали брать трубку у нас. Больше соединения у нас не было. Я хотел следующей встречи, как у нас было, в нормандском формате, русские отказывали. Мы пробовали это делать через разные страны Европы и не только Европы – русские отказывали, передавали, какую-то хрень несли. Они не хотели”, – объяснил Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Путин будет искать какие-либо зацепки и выдвигать нереальные условия, чтобы сделать невозможным начало переговоров с Украиной.

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