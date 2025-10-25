Россияне "кружат" вокруг Трампа, чтобы склонить его к плану Путина - Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб / © ТСН

Реклама

Президент Финляндии Александер Стубб во время встречи "Коалиции желающих" в Лондоне предостерег европейские страны от ослабления коммуникации с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия активно «кружит» вокруг Трампа и его окружения, пытаясь склонить американского президента к мирному плану кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, присутствовавшие на встрече.

Стратегия Кремля: влияние через окружение Трампа

Александер Стубб, которого издание называет ближайшим европейским союзником Трампа, заявил, что в настоящее время президент США доволен ролью Европы в его усилиях по завершению войны. Однако по данным дипломатических источников, россияне активизировали работу вокруг американского президента.

Реклама

По словам Стубба, Кремль надеется убедить Трампа поддержать план Путина, предусматривающий, что цена прекращения огня – отказ Украины от больших территорий.

«Окружение Трампа подтверждает, что он сейчас доволен влиянием санкций, Украиной и Европой. Но берегитесь: визави Стива Виткоффа сейчас передвигается по Вашингтону. Поэтому все еще нужно работать над окружением и самим президентом», — передал европейский чиновник слова Стубба.

Этот призыв прозвучал на фоне прибытия в Вашингтон Кирилла Дмитриева, спецпосланника президента России, с спешкой организованным визитом. Цель его прибытия – противостоять новым санкциям Белого дома против российских нефтяных гигантов. Совет Стубба европейским лидерам прост: «Продолжайте говорить с ними, чтобы враг не был единственным».

Европейский план и отказ Путина

Несмотря на усилия Кремля, присутствовавшие на встрече «Коалиции желающих» европейские лидеры считают, что Трамп поддерживает их план, предусматривающий прекращение боевых действий по текущей линии фронта, прежде чем начнутся любые переговоры об обмене территориями.

Реклама

По имеющейся информации, президент США отменил запланированные переговоры с Путиным в Будапеште после того, как российский лидер отказался от компромисса по своему требованию: чтобы Украина уступила часть Донецкой области до начала любых переговоров. Этот факт усугубил сомнения в скором завершении войны.

На встрече, которую проводил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, была определена пятипунктовая стратегия поддержки Украины:

усилить выведение российских нефти и газа из мировых рынков;

использовать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины;

укрепить противовоздушную оборону;

усилить военное давление на Москву.

Прорыв в вопросе репарационного кредита

Основной темой обсуждения Коалиции желающих стало использование замороженных активов российского Центрального банка. Союзники, похоже, добились прорыва в планах Европейского Союза по репарационному кредиту Киеву на сумму €140 миллиардов.

Согласно этому плану Украина должна получить деньги на закупку вооружения на следующие три года. Киев должен будет вернуть долг только после того, как Россия согласится выплатить компенсацию за войну. Если Москва откажется, активы останутся замороженными в Европе, гарантируя кредит.

Реклама

Этот вопрос ранее блокировала Бельгия, но теперь, по словам западного чиновника, ее представители на встрече «хранили молчание», когда был установлен крайний срок для завершения схемы — декабрь этого года.

«Кажется, призывы возымели действие, и преобладало мнение, что репарационный кредит должен быть завершен в декабре. Комиссия подтвердила, что подаст законодательные предложения», — сообщил чиновник.

Напомним, посланец Кремля Кирилл Дмитриев в интервью CNN заявил, что Россия, Украина и США «приближаются к дипломатическому пакту» по завершению войны, ссылаясь на то, что президент Зеленский якобы «признал, что речь идет о столкновениях». Москва по-прежнему стремится к тому, чтобы во время любого прекращения огня под ее фактический контроль попало около 20% территории Украины.