"Россияне могут свергнуть Путина": в МИД Литвы привели свой и украинский примеры

Россияне могут свергнуть режим президента Владимира Путина, как литовцы свергли советский режим.

Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Об этом дипломат написал в Сети 27 сентября.

"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина", – говорится в заявлении министра.

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"Не стоит недооценивать силу свободы", – заметил Ландсбергис.

Напомним, по оценкам политолога Олега Саакяна, бегущие от мобилизации россияне способствуют расшатыванию путинского режима. На это влияет и то, что западные страны не пускают уклонистов.

Заметим, что в Литве не будут предоставлять убежище российским уклонистам и дали пять советов беглецам от мобилизации.

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