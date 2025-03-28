Дональд Трам и Путин / © ТСН.ua

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Во время переговоров в Саудовской Аравии россиян в переговорах представляют два опытных представителя спецслужб, которые активно раздували войну в Украине, сейчас они консультируют США, как оказывать давление на Киев.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Валерий Чалый.

Он заявил, что появляющаяся в публичном пространстве информация соответствует реалиям не более чем на 5-10%.

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«Очевидно, что перечень тем, которые обсуждаются россиянами с американской стороной, гораздо шире, и он касается многих аспектов, в том числе и внутренней политики Украины. Ясно, что российская сторона, выдвигая требования, еще и одновременно является, по моему мнению, таким техническим экспертом для американцев, как надавить на Украину. Я делаю этот вывод из того, кто принимал участие в 12-часовом разговоре с американцами», — отметил дипломат.

Он заявил, что Россию на переговорах представляют представители спецслужбы, занимавшиеся развертыванием войны в Украине. Они — ястребы, но их объединяет еще одна черта — оба под санкциями США и оба умеют вербовать.

«К большому сожалению, я не могу сказать, какие были достигнуты договоренности. Ведь все должно фиксироваться в документах, как, например, было „зерновое соглашение“, когда подписывались параллельно два документа — комплект сделок. А здесь и этого не было. США пока действуют как посредник, имеющий цели, не совпадающие с целями Украины и ее европейских партнеров. Это все еще будет согласовываться. Я даже не могу вам ответить, с какого дня у нас прекращение огня. Я слышал заявление, когда оно наступает, то россияне это уже опровергли. Это просто подтверждает тот факт, что американцы еще пройдут свой путь понимания, как россияне врут, не выполняют договоренности и постоянно пытаются поднять планку своих запросов в переговорах. Американцы это еще поймут», — резюмировал Валерий Чалый.

Ранее сообщалось, что Зеленский ответил, готов ли к прямым переговорам с РФ.

Мы ранее информировали, что США хотят остановить войну за 100 дней президентства Трампа.