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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Россияне на переговорах в Стамбуле категорически отвергали идею безусловного прекращения огня — Кислица

Позиция делегации России была совершенно неконструктивной и невозможно было найти пространство для компромиссов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Переговоры Украины и РФ

Переговоры Украины и РФ

В ходе переговоров украинской и российской делегаций в Турции категорически отвергали предложение о безусловном прекращении огня.

Об этом в эфире телемарафона сообщил бывший представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он заявил, что в директивах российской делегации не было предусмотрено ни одной позиции, которая позволяла бы достичь договоренности о прекращении огня.

По словам дипломата, российские переговорщики действовали в рамках четко определенных инструкций.

«Они их озвучили и, по-видимому, выполнили», – отметил Кислица.

Он подчеркнул, что позиция делегации России была абсолютно неконструктивной и невозможно было найти пространство для компромиссов.

«У них (россиян. — ред.) была совершенно очевидная позиция, почему предложение американской и украинской стороны о безусловном прекращении огня для них категорически неприемлемо», — объяснил дипломат.

Во время переговоров представители страны-агрессоры неоднократно повторяли этот тезис.

"Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", - заявляла российская делегация в ходе встречи.

Ранее сообщалось, что Сергей Кислица заявил, что во время переговоров в Турции россияне даже угрожали членам украинской делегации, что они будут и дальше терять своих родственников на войне , если не согласятся на условия Кремля.

Мы ранее информировали, что спецпосланник американского президента в Украине Кит Келлог отреагировал на состоявшийся 23 мая первый этап обмена пленными между Киевом и Москвой .

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