Россияне на временно оккупированных территориях закрыли диспансеры для украинцев

Россияне продолжают политику ограничения прав украинцев на их родной земле.

На временно оккупированных территориях россияне запретили диспансеризацию для украинцев. Таким образом, они побуждают местных жителей получать паспорт России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

При получении паспорта России россияне заставляют украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не признается законодательством Украины и не требуется российским.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто причастен к ограничению прав украинцев на родной земле, непременно понесет ответственность за свои действия.

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Напомним, в Мариуполь направили российских силовиков – подробности.

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