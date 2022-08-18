"Россияне начинают говорить, что Путин – слабак": политолог рассказал, как на людей в РФ повлияли события в Крыму

После взрывов в оккупированном Крыму в сознании россиян начинает что-то меняться, и они начинают говорить, что президент РФ Владимир Путин – слабак. Однако рано говорить, что Украина победила и уже вскоре вернет Крым под свой контроль.

В то же время у Путина остался только один козырь – ядерная бомба.

Такое мнение российский политолог Дмитрий Орешкин высказал YouTube-каналу "Популярная политика".

"Перегиб графика, возможно, уже первая производная сменила знак с плюса на минус, в любом случае – для Путина. Но как долго этот перегиб будет продолжаться и чем закончится – ну, более или менее понятно, чем закончится. Для меня Путин был и остается политическим лузером. Теперь, поскольку он взял на себя управление моей страной, моя страна становится политическим лузером. Но вопрос в том – насколько быстро, насколько болезненно, как кроваво это все завершится. Я этого предсказать не могу", – сказал политолог.

"Что мне кажется понятным – это то, что у Путина в колоде не осталось козырей, кроме одного, и тот крапленый. Называется "ядерная бомба". Вот сейчас мы уже серьезно вынуждены обсуждать вопрос – достанет он ее из кармана или не достанет. И вся политика Путина сейчас на этом зыждется. Потому что других средств достижения победы, кроме тактического ядерного оружия, у него просто нет. У него не хватает ни умения, ни навыков живой силы, ни техники для того, чтобы обеспечить безопасность того же Крыма", – заметил Орешкин.

В то же время он отметил изменения в сознании россиян – даже смотрящих пропагандистские телеканалы.

"Главное – что-то начинает меняться в сознании Владимира Путина со стороны соотечественников. Они начинают говорить, что Путин-то слабак. Для них это большое открытие. Да, Путин – политический лузер. Если бы он не был политическим лузером, он бы не полез в Украину из попыткой ее завоевать. Теперь эта тема становится все доступнее все большему количеству телезрителей, даже которые смотрят, условно говоря, Соловьева", – отметил эксперт.

По его мнению, Крым еще не скоро вернется под контроль Украины.

"Но этот процесс долгий и говорить, что Украина победила, еще рано. Поэтому никто сейчас Крым еще не вернет. Крым вернется в состав Украины, когда произойдет какая-то катастрофа во внутренней политике России, когда путинская вертикаль рухнет и выяснится, что никакой другой структуры, объединяющей эти территории, этих людей, эти элиты просто нет", – прогнозирует Орешкин.

"Я не думаю, что этот перегиб будет быстрым. Нет, он будет длинным, болезненным, кровавым и продлится несколько месяцев. Но сейчас все большему числу людей кажется, что у Путина ничего нет, кроме атомной бомбы. Надеяться на то, что есть какой-то хитрый план, который вот-вот реализуют, и знамя победы взовьется над свергнутым Киевом, — никаких оснований", — добавил политолог.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что россиян начали постепенно готовить к поражению в Украине и возвращению оккупированного Крыма.

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