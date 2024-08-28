Даже завершение контракта иногда не помогает.

Оккупационное командование не отпускает свой личный состав по линии боевых действий даже после завершения контракта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По сообщениям населения временно оккупированных территорий, большинство дезертиров это те, кого не отпустили по завершению и наоборот планировали отправить в "мясной штурм".

Сейчас россияне нарастили количество отрядов, которые ищут дезертиров и увеличили количество блокпостов на ВТО. После задержания беглецов обычно бросают снова на передовую по "законам военного времени".

Центр национального сопротивления призывает передавать место баз кафиров, чтобы завершить контракт россиян досрочно. Анонимность обращений гарантирована.

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Ранее в Бахмуте российский десантник расстрелял 5 сослуживцев и дезертировал с фронта с оружием.