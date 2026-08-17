«Россияне не считают украинцев за людей»: Портников об иллюзии договориться с Путиным

Диктатор Путин / © Associated Press

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Часть украинского общества до сих пор считает, что завершить войну можно путем договоренностей с Путиным.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

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Он прокомментировал расхожее мнение о том, что война может завершиться после потери Украиной Славянская и Краматорская.

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«От глупости. Люди хотят себе что-то придумать, чтобы понять, как можно закончить войну. В 2019 году у них было одно представление, в 2026 году другое, но это одно и то же представление», — сказал Виталий Портников.

По его словам, нынешние настроения отчасти напоминают общественные ожидания в 2019 году. Тогда значительная часть украинцев верила, что смена власти позволит договориться с Кремлем.

Почему вообще происходит российско-украинский конфликт? Потому что власти обогащаются, потому что они не могут договориться с Путиным, а с ними можно договориться. Потому что Порошенко оскорбляет Путина», — отметил журналист, описывая этот нарратив.

Портников подчеркнул, что попытки договориться с Путиным предпринимали и предыдущие украинские власти.

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«Он же, когда стал президентом Украины в 2014 году, он очень хотел договориться с Путиным. Он поехал в Нормандию, они положили начало этому нормандскому формату, они все время вели эти переговоры. А Путин совершенно не хотел с ним договариваться», — сказал он.

По мнению журналиста, Путин перестал воспринимать Петра Порошенко как возможного партнера по переговорам после того, как понял, что украинский президент не согласится на российские условия.

«Как можно договориться с Путиным, что Путин сам не стремится никаких договоренностей, а требует капитуляции и перестал общаться с Порошенко ровно в тот же день, когда понял, что Порошенко не договороспособен с точки зрения капитуляции», — объяснил Виталий Портников.

Он также задал вопрос, почему после этого должна появиться другая украинская власть, которая смогла бы договориться с Кремлем.

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Почему какой-то другой человек во главе Украины может договориться с Путиным? — подчеркнул журналист.

В то же время Портников признал, что в Украине есть реальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. В частности, речь идет о коррупции и недостатках государственного управления.

Есть коррупция во время войны, с которой нужно бороться. Есть несовершенное государственное управление, которое нужно усовершенствовать. Есть много других причин. И есть Путин», — сказал он.

По словам журналиста, смешение внутренних проблем Украины с причинами российской агрессии создает ошибочное представление о том, что завершить войну можно благодаря внутриполитическим изменениям или договоренностям с Кремлем.

Портников также заявил, что украинцы, по его мнению, до сих пор не до конца осознают отношение российского общества и политической элиты к Украине.

«У украинцев есть проблема, которой, возможно, нет у представителей многих других народов бывшего Советского Союза. Они просто не верят, что россияне не считают их людьми», — отметил он.

Журналист рассказал, что во время работы в России лично сталкивался с таким отношением к украинцам.

«Я с первого дня, когда я начал работать в России, знал, как к украинцам относятся. И знал очень важную вещь, что украинцы в это не верят», — сказал Портников.

По его словам, российское отношение к украинцам часто предполагало восприятие их как якобы «недоделанных россиян», которыми можно манипулировать.

«Это тупые крестьяне. Что с них взять? Ими манипулируют. Ну, сейчас Владимир Владимирович все объяснит. Потому что мы здесь с великой цивилизацией. Что они такое? — привел Виталий Портников пример такого отношения.

По его мнению, именно непонимание позиции России по отношению к Украине заставляет часть украинцев постоянно искать возможности для договоренностей с Кремлем.

«Люди, которые не осознают этого отношения, все время верят, что с ними будут разговаривать и договариваться», — заявил журналист.

В то же время Портников подчеркнул, что возможность переговоров для России зависит, прежде всего, от ее способности достигать поставленных целей силой.

«А с ними могут разговаривать и договариваться только если не будет сил их преодолеть. Вместе нас много, нас не одолеть. Вот эта формула», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что западные чиновники и аналитики ожидают, что Россия может усилить боевые действия зимой и начать новое наступление на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин может попытаться атаковать меньшие страны Балтии, являющиеся членами НАТО.

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