"Россияне не выиграют войну": генсек НАТО сделал жесткое заявление по РФ прямо из Киева

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Лукьяновке в Киеве / © скриншот с видео

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с 32 послами Альянса посетил Киев, и воочию увидел последствия российских атак. Он подчеркнул: несмотря на попытки России посеять террор, она не сможет выиграть эту войну.

Об этом Рютте рассказал в видеообращении, которое опубликовал на своей Instagram-странице.

"Я сейчас здесь, в Киеве, на улице на Лукьяновке, которая является частью Киева. И позади меня вы видите разрушения, нанесенные за последние 10 дней. В частности, в течение последних 3-4 дней снова были массированные атаки дронами и ракетами со стороны России. А это — универмаг, который очень сильно пострадал. Что-то вроде торгового центра, но здесь также есть станция метро», — рассказал генсек НАТО.

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По его словам, спасательные службы работают в единой интегрированной системе еще с 2014 года. Пожарные и другие экстренные службы действуют в рамках одного большого ведомства и ежедневно выполняют чрезвычайно сложную работу. При этом они постоянно рискуют собственной жизнью, ведь повторные удары могут происходить с интервалом в 40 минут. Рютте также отметил, что один из спасателей погиб в результате попадания второй ракеты.

«Вот что делают россияне. Они пытаются создать страх и террор здесь, в Украине. И, по сути, это трусливый поступок. Потому что сейчас они не способны победить на линии фронта, потому что украинцы демонстрируют очень хорошие результаты. Поэтому вместо того, чтобы действовать на линии фронта — где они все еще присутствуют, но не побеждают — они пытаются создать такой страх и террор в городах«, — подчеркнул генсек Альянса.

Также он сообщил, что в этот день находится в Киеве вместе с 32 послами НАТО, подчеркнув присутствие всех союзников Альянса в украинской столице.

«И я думаю, это четкий сигнал: когда Путин несколько дней назад сказал всем миссиям: „Пожалуйста, оставьте Киев“, то вместо того, чтобы уехать, 32 посла здесь. 32 союзника здесь — как четкий знак того, что мы вместе с Украиной. Наше уважение к стойкости украинцев является огромным — к тому, что они делают на линии фронта, а также чтобы показать, что из-за такого террора они никогда не… Россияне никогда не выиграют эту войну. Украинцы никогда не позволят этому произойти. Мы не позволим этому произойти», — заверил Рютте.

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Визит Марка Рютте в Киев — о чем шла речь

Напомним, во время визита в Киев 3 июня, Рютте заверил, что поставки ракет PAC-2 и PAC-3 для украинской ПВО продолжается в штатном режиме, а союзники подтвердили готовность и дальше финансировать эти программы. Несмотря на высокую интенсивность боев, на текущих объемах помощи это не сказывается, в то же время Альянс активно работает над расширением производственных мощностей для обеспечения долгосрочных потребностей Украины и пополнения собственных запасов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Рютте отметил, что текущие темпы и объемы поставок оружия через программу PURL недостаточны, и призвал партнеров к дополнительным шагам. Глава государства анонсировал, что 6 стран уже подтвердили готовность сделать новые тайные финансовые взносы в эту программу, которая остается главным приоритетом для закупки вооружения, в частности у США, вместе с развитием нового формата DronDeals.

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