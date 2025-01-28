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Россияне обсуждают потенциальное "разделение Украины": что известно

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Россияне обсуждают потенциальное "разделение Украины": что известно

Председатель СВР РФ Сергей Нарышкин / Фото: Associated Press

Враг не отказывается от своих захватнических намерений.

В РФ обсуждают потенциальное "распределение Украины". Там заговорили о рассмотрении вопроса "с исторической точки зрения".

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Так, глава СВР РФ Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому сообществу с участием других стран обсудить тему "прав на украинские земли".

"Я предложил обсудить эту тему, но с исторической точки зрения. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, Венгрии, Словакии", — издал Нарышкин.

Ранее в СНБО высмеяли слова Патрушева о "прекращении существования Украины" в 2025 году.

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