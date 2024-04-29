В Минск приехала представительная делегация от Казанского технического исследовательского университета.

В белорусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, курируемый россиянами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в сообщении.

Так, на форуме были замечены представители террористической организации ПИК «Вагнер». Задачей форума является "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БПЛА для ВС РФ".

Кураторами форума являются госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов.

Также в Минск приехала представительная делегация от Казанского технического исследовательского университета, которая занимается разработкой боевых БПЛА в РФ.

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Именно в университет в Казани ожидается поставка научных кадров для работы на российский ОПК.

Центр национального сопротивления отмечает, что каждый, кто помогает врагу совершать агрессию против нашего государства, будет наказан.

Между тем, в Службе безопасности Украины призвали воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России.

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