Россияне пытаются наступать, чтобы перехватить инициативу на фронте до избрания президента России – ISW

Таким образом, россияне пытаются перехватить и удержать инициативу до выборов президента России в марте 2024 года.

Об этом сообщает Институт исследования войны

Российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности вдоль границы Харьков-Луганская область, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, как неоднократно отмечали украинские военные официальные лица, а также российские силы совершают непрерывные наземные атаки в западной области.

Нынешний темп боевых действий на всей линии фронта в Украине согласуется с постоянной оценкой ISW о том, что российские войска пытаются возобновить инициативу на театре боевых действий по меньшей мере с середины ноября 2023 года.

Последние официальные заявления украинских военных также свидетельствуют о том, что российским войскам удалось захватить инициативу вдоль границы Харьков-Луганская область, вблизи Бахмута и вдоль оси Авдеевка-Донецк, тогда как украинские силы сохраняют инициативу в ключевых районах юга Украины, поскольку о чем свидетельствуют украинские тяглые. контратаки в западной Запорожской области и продолжалось большее, чем обычно, украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области.

Следует отметить, что российские войска приложили совместные усилия, чтобы возобновить инициативу и начать наступательные операции в период сложных погодных условий для механизированных наступательных операций осенью, подтверждая давнюю оценку ISW о том, что плохие погодные условия могут медленно, но не прекращайте боевые действия на линии фронта. .

Российские силы, вероятно, решили попытаться возобновить инициативу во время такой плохой погоды, потому что украинские силы в значительной степени лишили российские силы возможности возобновить инициативу и вести наступление в летний период, когда погода была гораздо более благоприятной для военных операций. Беспокойство России будущим украинским контрнаступлением еще до начала украинского контрнаступления в начале июня 2023 года держало российские силы на юге Украины в первой половине 2023 года в обороне, лишая их возможности преследовать наступательные возможности на юге в этот период.

В последние несколько недель российские войска продолжали наступательные операции вдоль границы Харьковско-Луганской области, несмотря на снег, мороз и грязи на востоке Украины, и осуществляли непрерывные наземные атаки в западной Запорожской области, наперекор слятовой погоде и сильному ветру на большей части. юг.

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Большие участки линии фронта, в частности на северо-востоке и востоке Украины, сейчас переходят в период сильного мороза, поскольку температура падает, а топкая земля замерзает, что облегчит механизированные операции как российским, так и украинским силам. Тот факт, что российские войска стремились перехватить инициативу и начать наступательные операции в начале-середине ноября 2023 года, во время сложных погодных условий года, вместо того, чтобы ждать сильного мороза, говорит о том, что российские войска находятся под давлением, чтобы полностью захватить и сохранить инициативу в первые месяцы 2024 года до предстоящих выборов президента России в марте 2024 года. Российское командование, возможно, также стремилось довести украинское контрнаступление до кульминации или обеспечить, чтобы украинские силы не смогли восстановить его в начале зимы. Однако время событий свидетельствует о том, что Киев решил значительно сократить свои контрнаступательные операции по собственному желанию еще до начала наступательных операций России.

Однако остается непонятным, создадут ли текущие российские наступательные операции условия для достижения российскими войсками значительных успехов в ближайшем будущем. Сложные погодные условия, вероятно, замедлили темпы продвижения россиян вдоль большей части линии фронта, увеличили потери россиян и подорвали еще больше моральное состояние русских солдат. Скорость российских потерь вдоль всей линии фронта в Украине, похоже, близка к скорости формирования российских сил, как ранее наблюдала ISW, что, вероятно, указывает на то, что российские силы не накапливают неиспользованные резервы для подготовки к более масштабным зимним операциям.

Ранее политический эксперт и журналист Виталий Портников объяснил, почему Украина не может перенести войну на территорию РФ.

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