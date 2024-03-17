Россияне распространяют фейк о том, что ВСУ якобы обстреляли Запорожскую АЭС: зачем это им нужно

Фейки нужны России для того, чтобы потом переложить ответственность с себя на Киев.

Враг распространяет дезинформацию о том, что ВСУ якобы обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в сообщении в социальных сетях.

Речь идет о том, что якобы украинские военные атаковали ЗАЭС с использованием взрывного устройства, которое сбросили в пяти метрах от топливохранилища. Эту новость тиражируют пророссийские каналы в Telegram.

Как сообщает центр, волна вбросов о том, что ВСУ якобы пытаются спровоцировать аварию на ЗАЭС, была запущена в ответ на недавнюю резолюцию МАГАТЭ, согласно которой Россия должна срочно вернуть станцию под контроль Украины.

"Меседж о том, что действия Украины могут спровоцировать аварию на ЗАЭС, Россия продвигает с тех пор, как ее войска захватили станцию. Именно они неоднократно создавали на ней аварийные ситуации. Эксплуатировать и обслуживать ее с соблюдением всех норм безопасности россияне не способны объединить Украину. технических причин", — говорится в сообщении.

"Отказываясь передать станцию под контроль Украины, которая сможет обеспечить надлежащий уровень безопасности, оккупанты создают угрозу атомной аварии – и для Украины, и для всего мира. Фейки о том, что Украина якобы стремится спровоцировать аварию, нужны России для того, чтобы затем переложить ответственность с себя на Киев", — резюмировали аналитики.

Напомним, ЗАЭС возникла новая угроза. Она связана с тем, что срок годности ядерного топлива, используемого в реакторах станции, скоро истечет. Проблема усугубляется тем, что его некому заменить в случае необходимости.