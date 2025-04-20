Российский диктатор Путин / © Associated Press

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Многие россияне поддержали избрание президента США Дональда Трампа, поскольку считали, что он сможет заключить соглашение о мире в Украине путем удовлетворяющих Кремль переговоров. Через три месяца второго срока Трампа разочарование в Москве ощутимо.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В своих интервью находящиеся в орбите Кремля люди выражают разочарование как стремительным подходом Трампа к переговорам, так и очевидной негибкостью Путина во время переговоров.

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Теперь вопрос в том, откажется ли Путин от своих требований, которые, похоже, мало чем отличаются от условий прекращения огня, изложенных им прошлым летом, когда он заявил, что Украина должна согласиться не вступать в НАТО, а также вывести войска с большой территории, прежде чем Россия прекратит боевые действия.

Пока все более прямые предупреждения Трампа и его заместителей о том, что им может иссякнуть терпение, дают мало эффекта Путин не отступает от своего отказа от месячного прекращения огня, на которое Украина согласилась в марте.

Путин верит, что выигрывает войну на истощение

«Учитывая отсутствие симпатии Трампа к Украине и его углубление конфликта с союзниками США, Путин, похоже, лишь укрепляет уверенность, что Россия, в конечном счете, сможет победить Украину в военных действиях на истощение. Кремль предлагает выгодные американские бизнес-соглашения в России в надежде привлечь Трампа независимо от того, что происходит на поле боя», — отмечают в статье.

Кремль оставался непоколебимым, сигнализируя, что он не спешит с соглашением, в то же время цинично уверяя, что остается «открытым для диалога».

За кулисами некоторые россияне, связанные с Кремлем, выражают возмущение, хотя говорили с журналистами New York Times только на условиях анонимности.

Лицо, которое общалось с чиновниками РФ, сказало, что Путин в вопросе прекращения огня оказался более неуступчивым, чем ожидалось, и что он, похоже, готов продолжать борьбу за полный контроль над четырьмя регионами Украины (речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области).

Другой человек, близкий к Кремлю, сказал, что, несмотря на многочасовые разговоры Путина с Трампом и Уиткоффом, российский диктатор, похоже, пытался дать понять, что он не прекратит боевые действия без достижения каких-либо элементов своих более широких целей, например, исключения дальнейшего расширения НАТО.

Аналитик, близкий к Кремлю, сказал, что Путин еще не проявил гибкости, которую многие ожидали, в территориальных вопросах, таких как будущее четырех украинских областей.

В то же время, по его словам, Кремль пытается «разнообразить портфель переговоров» из США, включив в него такие вопросы, как энергетика, Арктика и космические полеты, чтобы сближение с Вашингтоном могло продолжаться даже в случае провала переговоров.

Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве, сказал, что его удивила «наивность» Вашингтона относительно того, как быстро может быть достигнут мир.

Ранее в издании CNN написали, что Пасхальное «перемирие» Путина — это реверанс Дональду Трампу.