Россияне скрывают намерения: Зеленский о том, чего ожидать от переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский / © president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ни Украина, ни кто-либо из ее партнеров и не подозревают, с какими предложениями или полномочиями приедет на переговоры в Турции российская делегация.

Об этом президент сказал в вечернем обращении к украинцам в субботу, 31 мая.

«Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и очень важно — с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически каждый день мы в связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой», — отметил президент.

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По его словам, российская сторона не предоставила четкой информации, с чем ее представители собираются приехать в Стамбул.

«У нас нет [информации о планах РФ — ред.], у Турции — нет, у Соединенных Штатов — также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно», — заметил Зеленский.

Он добавил, что этот вопрос был одной из тем разговора с турецким президентом.

«Мы на этот счет вчера говорили с президентом Турции Эрдоганом. Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реальное прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия перестала играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали», – сказал он.

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Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина надеется на решимость США ввести санкции против РФ, ведь усиление давления на аргесора может помочь достижению мира.

Напомним, Зеленский обвинил Россию в попытке сорвать переговоры в Стамбуле. По его словам, Россия делает все для того, чтобы следующая встреча в Стамбуле закончилась безрезультатно. Именно этим можно объяснить, что россияне уже больше недели не могут представить так называемый «меморандум».

Позже президент обсудил возможные переговоры с Эрдоганом. Лидеры двух государств считают, что второй раунд в Стамбуле "не должен быть пуст", хотя и не знают точно, чего ожидать от встречи с россиянами.