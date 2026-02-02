Россияне снова заговорили о применении ядерного оружия: что выдали Медведев и Соловьев

Ядерное оружие

В РФ сразу же после переговоров заговорили о применении ядерного оружия. Абсурдные заявления сделали рупоры Кремля Медведев и Соловьев.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Что сказали россияне

Как признал Медведев, «ядерное оружие – это ядерное оружие».

"Ядерное оружие исключительно опасно, но если речь пойдет о судьбе страны, ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия его применит", - заявил Дмитрий Медведев.

Пропагандист Соловьев также заявил, что ядерку следует "применить против спутников Маска". По его словам, Starlink – это «милитаризация Космоса». Мол, все, что разрабатывал Маск, «работает в интересах войны против России».

«Мы должны взорвать в космосе ядерную бомбу и уничтожить спутники Маска, потому что нам не дадут нормально пользоваться технологией Starlink. Понятно, что мы потеряем все наши спутники, но мы сильно отстаем, и для нас это не большая потеря, ничего страшного перейдем на почтовых голубей», — выразился он.

Ранее в ISW объяснили цель Кремля, восстанавливающего использование риторики по контролю над ядерными вооружениями. Это делается для того, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты Америки к уступкам Украины в обмен на нормализацию американо-российских отношений.