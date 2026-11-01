Россияне убили около 120 представителей духовенства: Зеленский заявил о целенаправленных атаках

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россияне убили в Украине около 120 представителей разных религиозных организаций. По словам президента Владимира Зеленского , эти нападения были целенаправленными.

Об этом глава государства заявил в интервью Тони Перкинсу для программы This Week on Capitol Hill .

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Зеленский подчеркнул, что гибель представителей религиозных общин не была случайностью: россияне сознательно атаковали этих людей, церкви и другие религиозные учреждения. Об этом президент говорил в ответ на вопрос о преследованиях христиан, задержаниях и пытках пасторов и захвате церквей на временно оккупированных территориях.

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Также, по словам Зеленского, российские атаки разрушили или повредили около 800 религиозных построек. Некоторым из них было около тысячи лет. Для ударов россияне применяли беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Президент подчеркнул, что речь идет о потере украинского наследия, истории, искусства и архитектуры, поэтому последствия этих разрушений невозможно устранить обычным ремонтом.

«И дело не в деньгах. Речь идет о нашем наследии, истории, искусстве и архитектуре. Их нельзя просто отремонтировать», – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский сделал заявление о привлечении Турции к мирным переговорам : о чем договорились с Эрдоганом

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