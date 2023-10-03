Россияне устанавливают камеры и прослушивают мобильную связь, чтобы не дать местным помочь ВСУ

Местное подполье систематически информирует Силы обороны о передвижении и размещении сил и средств россиян на ВТО. Информация от подполья помогает наносить удары по врагу и приближает освобождение наших территорий.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Оккупационные администрации и войска врага пытаются усложнить процесс передачи информации для местных партизан. В частности россияне продолжают размещать новые камеры наблюдения и устанавливают новые прослушиваемые башни мобильной связи. Такие башни появились в Мелитополе и Бердянске, также фиксируется усиление работы вражеского РЭБа.

"Центр национального сопротивления благодарит местное население за предоставление важной информации о враге. В то же время напоминаем, что необходимо соблюдать основные правила безопасности при передаче информации Силам обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, партизаны зафиксировали в Крыму опрокидывание оккупантами катеров сухопутными путями (видео).

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