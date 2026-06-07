Путин / © Associated Press

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Даже убежденные сторонники российской агрессии против Украины все чаще не могут найти объяснения, почему война продолжается, а российское общество все меньше доверяет официальным нарративам Кремля.

Об этом в своей авторской статье The Atlantic пишет американский журналист Саймон Шустер.

В материале автор подробно анализирует роль российского неонациста Александра Дугина, которого часто называют «мозгом Путина». В течение многих лет он пытался создать идеологическую основу для российской экспансии и войны против Украины. В то же время, последние публичные выступления Дугина, по мнению журналиста, демонстрируют его неспособность предложить убедительное объяснение продолжению войны.

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В частности, во время одного из недавних интервью Дугин попытался ответить на вопрос о том, ради чего Россия должна воевать дальше. Он описал будущее страны как общество, которое вернется к сельскому образу жизни после масштабного оттока населения из городов. По его словам, большие города должны превратиться в руины, а люди будут жить в небольших изолированных общинах.

Как отмечает Шустер, подобные заявления резко контрастируют с реальностью войны и ожиданиями большинства россиян. В то же время все большее количество граждан РФ непосредственно сталкиваются с последствиями боевых действий — от атак беспилотников по российским городам до значительных потерь на фронте, масштабы которых становится все труднее скрывать.

Журналист также приводит слова российского оппозиционного журналиста Михаила Зигаря, исследующего настроения представителей российской политической элиты. По его оценке, в последнее время позиция многих влиятельных лиц в России значительно изменилась.

Если раньше среди них доминировало мнение о необходимости достижения победы любой ценой, то теперь все чаще раздаются призывы к завершению войны из-за отсутствия перспектив ее успешного продолжения.

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«Все очень истощены. Не осталось никого, кто хотел бы продолжения войны, за исключением, наверное, Путина и Дугина», — говорит Зигарь.

По словам Шустера, на фоне военных неудач России снижается популярность государственного телевидения, в то время как социальные сети постепенно становятся основным источником информации для многих россиян. Там все чаще появляются дискуссии о необходимости прекращения войны или пересмотра политики Кремля.

В то же время даже сам Дугин в последнее время начал открыто выражать сомнения в будущем России. В конце мая он предупредил о риске поражения в войне.

«С нынешними элитами наши шансы не только достичь победы, но и просто удержать страну целостной являются критически низкими», — написал он в своем сообщении.

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Особое внимание журналист обратил на Петербургский международный экономический форум. Если до полномасштабного вторжения России в Украину мероприятие посещали руководители ведущих государств мира, то среди глав государств были только президенты Узбекистана и Танзании.

По мнению автора, это явилось еще одним свидетельством международной изоляции Кремля.

Подытоживая, Шустер отмечает, что за годы полномасштабной войны российские власти так и не смогли четко объяснить собственным гражданам ее цели и ожидаемый результат. Несмотря на попытки диктатора Путина и кремлевских идеологов скрыть усталость общества от войны, эти настроения становятся все более заметными.

Ранее сообщалось, что отказ диктатора Путина от личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом.

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Мы ранее информировали, что военное командование агрессорки РФ не предоставляет диктатору Путину точных разведывательных данных о реальной ситуации на поле боя.

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