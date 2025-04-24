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Россияне всегда будут желать уничтожения США – Зеленский
Украина стала для НАТО чем-то вроде «живого щита» против России.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил американцев, что Россия всегда будет стремиться к уничтожению США.
Об этом он сказал в программе The Ben Shapiro Show, сообщает New York Post.
«Россияне всегда будут желать уничтожения Соединенных Штатов», — заявил украинский лидер.
При этом он апеллировал к собственному опыту времен Советского Союза, идеологической наследницей которого стала современная Российская Федерация.
«Мы родились в Советском Союзе. Все это росло в школах. Такова политика Советского Союза», — отметил он.
Зеленский добавил, что Украина стала для НАТО чем-то вроде «живого щита» против России, гарантируя, что США или Западной Европе не придется посылать боевые силы против Москвы.
«Мы боремся за ваши права, как за свои собственные», — заверил украинский президент.
Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал сценарий прямой конфронтации между НАТО и Россией, угрожающей перерасти в Третью мировую войну.