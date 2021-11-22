Россияне заходят в Украину из Крыма, востока и Беларуси: Bloomberg опубликовал данные разведки США

Россияне заходят в Украину из Крыма, востока и Беларуси: Bloomberg опубликовал данные разведки США

Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентных для постсоветских времен масштабах.

Соединенные Штаты поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в частности, картами, которые показывают наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину с нескольких мест.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Вторжение

В своде говорится, что Путин может учесть вторжение в Украину в начале следующего года, поскольку его войска снова собираются у границы.

По информации американской разведки, российские войска нападут на Украину из Крыма, российской границы и через Беларусь. Для этого Кремль использует 100 батальонных тактических групп, около 100 тыс. солдат. Армия РФ проводит наступление в мороз не на открытой местности.

Источники издания рассказали, что Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентных для постсоветских времен масштабах. Они объяснили, что роль резервистов будет заключаться в обеспечении безопасности захваченной территории. Россия публично не объявляла ни одного большого призыва резервистов.

Дестабилизация

В США также поделились с ЕС информацией об экспоненциальном росте дезинформации, направленной на Киев, и что Москва завербовала агентов, чтобы посеять дестабилизацию в Украине.

Рубль упал примерно на 1% по отношению к доллару в понедельник до самого низкого уровня с августа из-за опасений, что напряженность может спровоцировать новые санкции.

Планы Путина

Штаты и Запад в целом не уверены, что Путин на 100% решил захватить Украину. В этом месяце госсекретарь Энтони Блинкен сказал: "Я не могу говорить о намерениях России. Мы не знаем, какие они".

Источники Bloomberg признают, по всей вероятности, сам Путин окончательно еще не решил, что делать.

В издании объясняют читателям, что президент РФ видит Украину частью России и не терпит ее связи с Западом, особенно ее военного взаимодействия с НАТО. Он критиковал США и других за расширение военной инфраструктуры в Украине, усиление военно-морских миссий в Черном море и полеты военных самолетов вдоль границ России.

В то же время российские власти понимают, что любая попытка военной оккупации большой территории Украины столкнется с широким сопротивлением общественности на местах и повлечет за собой серьезные санкции Запада, которые могут нанести вред российской экономике.

Глава оборонного разведывательного агентства США сказал Military Times, что он считает, что Россия может готовиться к атаке до конца января или начала февраля, включающей авиаудары, десантные нападения и вторжение через Беларусь.

Источники издания утверждают, что США уверены в надежности этой информации, которой они поделились с союзниками.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте также: