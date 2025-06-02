Россияне заявили о завершении переговоров с Украиной в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле 2 июня / © Associated Press

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Российские медиа заявили о завершении второго раунда переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле 2 июня.

Об этом информируют пропагандистские ТАСС и «РИА Новости».

«Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились, они продолжались чуть больше часа», — указано в коротком заявлении.

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Пропагандисты также утверждают, что переговоры проходили якобы на русском языке.

Российских так называемых журналистов начали собирать на пресс-подход делегации РФ.

Пока что о результатах переговоров ни одна из сторон не сообщала.

Напомним, второй раунд переговоров между Киевом и Москвой начался 2 июня после обеда. Во вступительном слове глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и РФ обсудят условия прекращения огня и возможную встречу лидеров двух государств.

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Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен в готовности россиян к продуктивному диалогу на встрече в Стамбуле. В то же время глава государства подчеркнул, что следует «всегда рассчитывать на какие-то решения».

Ранее в Кремле анонсировали, что на этих переговорах в Турции передадут Украине свой вариант меморандума о прекращении огня. В свою очередь Киев предоставил Москве собственный вариант документа заранее.