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Россияне заявляют об "успешных переговорах" с Украиной в Стамбуле: подробности
Глава делегации России заявил, что скоро состоится обмен пленными 1000 на 1000.
После переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая российская делегация во главе с Владиславом Мединским заявила об «удовлетворительном результате».
Об этом Мединский заявил в комментарии для СМИ.
«В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными: 1000 на 1000 человек», — заявил глава российской делегации.
Представитель Кремля также заявил, что Россия «приняла к сведению» запрос Украины на прямые переговоры между лидерами стран.
По словам Мединского, Украина и Россия договорились проработать собственные предложения по прекращению огня.
«Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня», — представитель России.
Напомним, глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал о результатах встречи с РФ.