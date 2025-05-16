Россияне заявляют об "успешных переговорах" с Украиной в Стамбуле: подробности

Российская делегация в Стамбуле

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После переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая российская делегация во главе с Владиславом Мединским заявила об «удовлетворительном результате».

Об этом Мединский заявил в комментарии для СМИ.

«В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными: 1000 на 1000 человек», — заявил глава российской делегации.

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Представитель Кремля также заявил, что Россия «приняла к сведению» запрос Украины на прямые переговоры между лидерами стран.

По словам Мединского, Украина и Россия договорились проработать собственные предложения по прекращению огня.

«Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня», — представитель России.

Напомним, глава делегации Украины Рустем Умеров рассказал о результатах встречи с РФ.

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