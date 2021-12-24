Российская агрессия и вступление в НАТО: Зеленский провел видеовстречу с конгрессменами и сенаторами США

Российская агрессия и вступление в НАТО: Зеленский провел видеовстречу с конгрессменами и сенаторами США

Владимир Зеленский также рассказал американцам об опасности "Северного потока-2".

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с более чем 20 сенаторами и конгрессменами из Республиканской и Демократической партий США. В ходе беседы они обсудили российскую агрессию и важность вступления Украины в НАТО.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Украинский президент и американские законодатели обсудили ситуацию с наращиванием войск страны-агрессора на украинской границе и отметили, что отвода российской армии нет.

Офис Президента Украины

Владимир Зеленский сообщил, что Украина делает все возможное, чтобы достичь мира. Также участники разговора отметили необходимость привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования. Участники беседы добавили, что важно усиливать санкции против России и увеличивать украинско-американское взаимодействие в сфере безопасности.

"Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе", – сказал Владимир Зеленский.

Офис Президента Украины

Также президент с конгрессменами и сенаторами из США обсудили важность вступления Украины в НАТО. Владимир Зеленский рассказал американцам об опасности "Северного потока-2".

Американские законодатели поддержали территориальную целостность Украины и "Крымскую платформу". В завершение разговора президент Зеленский пригласил сенаторов и конгрессменов США посетить Украину.

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