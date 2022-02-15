Российская агрессия, поддержка Киеву и санкции против РФ: главные заявления глав МИД Украины и Италии

Глава итальянского МИД вторично через год посетил Украину.
Во вторник, 15 февраля, с рабочим визитом находился глава итальянского министерства иностранных дел Луиджи ди Майо. После этого он планирует посетить Россию. В Киеве итальянский дипломат встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
ТСН.ua собрал тезисы, которые звучали на совместном брифинге Луиджи ди Майо и Дмитрия Кулебы.
Угроза вторжения России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Италия подчеркнул, что на фоне слухов о возможном завтрашнем вторжении России приезд итальянского коллеги "это особенно внимательный сигнал" для Украины. Он заверил, что Луиджи ди Майо понимает, что обострение вокруг Украины представляет угрозу всей Европе.
В свою очередь итальянский министр иностранных дел подчеркнул, что единственный путь к миру только через дипломатию. "Единственный путь, который я вижу – это достижение мира через дипломатию, — сказал он.
По итогам перегоров Кулеба считает, что во время завтрашнего визита в РФ Луиджи ди Майо доведет до российских чиновников позицию по поводу недопустимости продолжения военного конфликта.
Поддержка Украины
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо подчеркнул, что Италия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и что для них это важный вопрос. "Мы обращаем на это даже во внутренней политике Италии", – заметил он.
Между тем, украинский дипломат Дмитрий Кулеба по результатам разговора с Луиджи ди Майо утверждает, что Италия готова поддержать санкции Европейского союза против России.
Посольство Италии в Киеве
Несмотря на то, что дипломатические ведомства некоторых стран из-за обострения ситуации вокруг Украины покидают столицу, посольство Италии в Киеве остается работать в штатном режиме.
"Я сообщил коллеге (Дмитрию Кулебу – ред.), что наше посольство остается открытым и полностью оперативно работает", — заметил итальянский дипломат.
Вступление Украины в НАТО
Украинская и итальянская стороны сошлись в общей идее , что никто, кроме Украины и членов НАТО, не вправе определять судьбу вступления. "Мы сошлись во мнении о том, что никто, кроме Украины и членов Альянса, не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в НАТО", — сказал Кулеба.
О чем Луиджи ди Майо будет говорить с Лавровым
Во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, итальянский дипломат обсудит ситуацию вокруг Украины и войска РФ у наших границ. Он сообщит ему, что единственным путем решения напуганной ситуации является дипломатический путь.
"Я сегодня после переговоров, которые я провел, и разговоров, я понимаю, что для дипломатии остается много места. Что она имеет важное влияние в разрешении конфликтов. Поэтому на следующей моей встрече, которая состоится с министром иностранных дел РФ, я тоже буду обсуждать этот вопрос", – сказал он.
На этой неделе в Украину должны приехать еще дипломаты из Великобритании и стран Балтии. Все они будут обсуждать с руководством страны возможное наступление России.
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