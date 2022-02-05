Российская агрессия: Столтенберг разговаривал с Макроном и фон дер Ляйен

Переговоры касались русских войск на границе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом генсек написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он проинформировал руководитель Еврокомиссии о продолжении наращивания российских сил вблизи Украины, а также о дестабилизирующих действиях со стороны России.

"Важно поддерживать тесную координацию между НАТО и ЕС на следующих шагах, включая санкции (по России — Ред.)", — подчеркнул он.

Разговаривая с Макроном, Столтенберг поблагодарил его за личную приверженность подходу Альянса по отношению к России. В частности, речь идет о сдерживании, обороне и диалоге. "Единство НАТО является ключевым в данный момент", — отметил генеральный секретарь.

Как сообщалось, в Министерстве обороны США сообщили о поводе, который Москва может использовать для вторжения в Украину. В частности, речь идет об обнародованном пропагандистском видео с телами погибших. В Пентагоне говорят, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись с якобы нападением либо на своей территории, либо на русскоязычное население на Востоке Украины.

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