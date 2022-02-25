Российская армия не смогла достичь своих целей в Украине – министр обороны Великобритании

Российская армия не смогла достичь своих целей в Украине – министр обороны Великобритании

Россия планировала захватить Украину в первый день вторжения.

Российская армия не смогла добиться своих целей и оккупировать Украину в первый день вторжения.

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Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Guardian

Министр обороны Великобритании заявил, что британская разведка считает, что Россия намерена вторгнуться на всю Украину, но ее армия не смогла этого сделать в первый день.

Бен Уоллес сказал, что, по его оценкам, Россия потеряла более 450 военнослужащих, а российская армия не смогла добиться своих основных целей в первый день своего вторжения.