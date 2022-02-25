Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российская армия не смогла достичь своих целей в Украине – министр обороны Великобритании

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская армия не смогла достичь своих целей в Украине – министр обороны Великобритании

pixabay.com

Россия планировала захватить Украину в первый день вторжения.

Российская армия не смогла добиться своих целей и оккупировать Украину в первый день вторжения.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Guardian

Министр обороны Великобритании заявил, что британская разведка считает, что Россия намерена вторгнуться на всю Украину, но ее армия не смогла этого сделать в первый день.

Бен Уоллес сказал, что, по его оценкам, Россия потеряла более 450 военнослужащих, а российская армия не смогла добиться своих основных целей в первый день своего вторжения.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

Обращение президента Украины Владимира Зеленского
Следующая публикация