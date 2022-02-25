Российская армия не смогла достичь своих целей в Украине – министр обороны Великобритании

Россия планировала захватить Украину в первый день вторжения.
Российская армия не смогла добиться своих целей и оккупировать Украину в первый день вторжения.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Guardian
Министр обороны Великобритании заявил, что британская разведка считает, что Россия намерена вторгнуться на всю Украину, но ее армия не смогла этого сделать в первый день.
Бен Уоллес сказал, что, по его оценкам, Россия потеряла более 450 военнослужащих, а российская армия не смогла добиться своих основных целей в первый день своего вторжения.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.