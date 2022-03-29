Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак – Зеленский

Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак – Зеленский

Масштаб вызовов не уменьшился, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российской армии все еще есть значительный потенциал для продолжения атак против государства.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения 29 марта.

"Ситуация не стала легче. Масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает совершенно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны", – рассказал Зеленский.

"Поэтому мы не охлаждаемся, не снижаем наши оборонные усилия как на севере нашего государства, так и во всех других регионах страны, куда временно зашли российские войска", — подчеркнул президент.

Напомним, российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".

Читайте также: