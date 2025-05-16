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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Российская делегация снова опозорилась: исторические "аргументы" Мединского опровергли в ЦПД

Такие высказывания не только пример манипуляции, но и попытка легитимизировать агрессивную позицию России, опираясь на вымышленные «исторические» оправдания.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Кремль

Кремль / © Getty Images

После завершения переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский пытался объяснить позицию Кремля по поводу отказа от прекращения огня и сохранения оккупированных территорий, ссылаясь на якобы цитаты исторических деятелей.

В частности, в комментарии пропагандисту Евгению Попову он заявил: «Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно».

На эти заявления также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

При этом, Коваленко отметил, что ни один авторитетный источник не подтверждает существование такой фразы в исторических документах.

«Исторические источники не фиксируют таких слов императора, а значит, это высказывание следует считать апокрифическим», — отметил руководитель.

Также Мединский приписал канцлеру Германии Отто фон Бисмарку следующую цитату: «Никогда не пытайтесь обмануть россиян и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время — и они всегда приходят за своим».

Однако даже российское военно-историческое общество, возглавляемое самим Мединским, официально опровергает ее подлинность.

«А вот моя цитата: нет среди россиян того, кто когда-то не соврал. Ложь — это кровь русская», — подытожил Коваленко.

Напомним, во время прямых переговоров между Украиной и РФ, состоявшихся в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская делегация озвучила ряд недопустимых требований по прекращению огня и окончанию войны.

После этого министр обороны Рустем Умеров рассказал, что на встрече речь шла об обмене пленными и прекращении огня.

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