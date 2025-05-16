- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1422
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская делегация снова опозорилась: исторические "аргументы" Мединского опровергли в ЦПД
Такие высказывания не только пример манипуляции, но и попытка легитимизировать агрессивную позицию России, опираясь на вымышленные «исторические» оправдания.
После завершения переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский пытался объяснить позицию Кремля по поводу отказа от прекращения огня и сохранения оккупированных территорий, ссылаясь на якобы цитаты исторических деятелей.
В частности, в комментарии пропагандисту Евгению Попову он заявил: «Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно».
На эти заявления также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
При этом, Коваленко отметил, что ни один авторитетный источник не подтверждает существование такой фразы в исторических документах.
«Исторические источники не фиксируют таких слов императора, а значит, это высказывание следует считать апокрифическим», — отметил руководитель.
Также Мединский приписал канцлеру Германии Отто фон Бисмарку следующую цитату: «Никогда не пытайтесь обмануть россиян и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время — и они всегда приходят за своим».
Однако даже российское военно-историческое общество, возглавляемое самим Мединским, официально опровергает ее подлинность.
«А вот моя цитата: нет среди россиян того, кто когда-то не соврал. Ложь — это кровь русская», — подытожил Коваленко.
Напомним, во время прямых переговоров между Украиной и РФ, состоявшихся в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская делегация озвучила ряд недопустимых требований по прекращению огня и окончанию войны.
После этого министр обороны Рустем Умеров рассказал, что на встрече речь шла об обмене пленными и прекращении огня.