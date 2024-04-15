Российская элита может пойти против Путина – секретарь СНБО назвал условие

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что элита России однажды может пойти против своего президента Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

"В руководстве еще немало рациональных людей. Они будут думать и действовать, когда поймут, что цена пребывания с Путиным выше отхода от него", — сказал он.

Однако Литвиненко подчеркнул, что первоочередной задачей Украины является получение реальных гарантий безопасности. В идеале это означает членство в НАТО или комплексное соглашение о безопасности с США вроде того, что у них есть с Филиппинами, Японией или Южной Кореей.

Александр Литвиненко признает, что добиться этого во время войны будет непросто, но двусторонние соглашения с Великобританией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Данией и Канадой можно рассматривать как "ступени" для этой цели.

"В последние 300 лет Россия была постоянным вызовом безопасности для этой части мира. Было бы фантастически, если бы мы смогли устранить эту угрозу по крайней мере на несколько поколений", — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, Зеленский назначил нового секретаря СНБО – что о нем известно.

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